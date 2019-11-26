Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı - Haber

Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı

Mardin'de terör soruşturması kapsamında yerlerine kayyum atanan HDP'li Savur Belediyesi Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.

26.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:54
Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı

'de terör soruşturması kapsamında yerlerine kayyum atanan HDP'li Belediyesi Başkanı , Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez tutuklandı.


HDP'li Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi Başkanı Nalan Özaydın ve Derik Belediyesi Başkanı Mülkiye Esmez ile 4 belediye çalışanı 12 gün önce gözaltına alınmıştı. 3 belediye başkanı ve beraberindeki belediye çalışanlarının emniyetteki ifadeleri bugün sona erdi. Savcılık sorguları yapılan eski başkanlar, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Haklarında tutuklama talep edilen 3 eski başkan mahkemece tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.