Mardin'de gökyüzü toz bulutlarıyla kaplandı

MARDİN- Mardin Kızıltepe'de gökyüzü toz bulutlarıyla kaplandı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan ve kentin üzerine öğlen saatlerinde çöken toz bulutu, çamur olup yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri ve mermerlerin üzeri çamurla kaplandı. Sararan hava sebebiyle görüş mesafesi de sıfıra düştü.