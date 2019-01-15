Mardin'de Girişimcilik Eğitimi Sertifikaları Dağıtıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından, Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik olarak gerçekleştirilen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" sertifika töreni yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen törende, sertifikalar Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün tarafından dağıtıldı. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, amaçlarının özellikle 18-29 yaş arası genç girişimcilerin bu eğitimler sonucunda iş kurmaları ve bu işi sağlıklı bir şekilde yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerinde bilinçli ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Altındağ "Avrupa'daki genç girişimci yaşı 23-25 yaş aralığında seyrederken, ülkemizde ise girişimcilik yaşı ortalaması maalesef 35 bandında seyretmektedir. Bizlerde bu durumu 30'un altına çekmeyi hedefliyoruz. Bundan sonrada Ajans olarak genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

KOSGEB Mardin Müdürlüğü tarafından yeni girişimci desteği ile girişimcilere 50 bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 bin TL'ye kadar mali destek sağlanacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, alacakları sertifika sayesinde "KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı" kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabilecekler. - MARDİN

Kaynak: İHA