Mardin'de gıda zehirlenmesi; 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı
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Mardin'de gıda zehirlenmesi; 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı

06.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:32
Mardin'de gıda zehirlenmesi; 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı.

Nusaybin ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde oturan Süleyman Akalan (63) ile çocukları Şehmus (23), Yeliz (18) ve Süheyla Aslan (31) ile torunları Berdan (11), Hogır (10) ve Beritan Aslan (7), gece saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan aileden Şehmus ile Yeliz Akalan kardeşler doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. İki kardeşin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Aynı aileden 5 kişinin tedavileri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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