Mardin'de gıda üretim tesisleri denetleniyor
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Mardin'de gıda üretim tesisleri denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde uygulanan "gıda seferberliği" kapsamında, Mardin'de üretim işletmelerinde denetim yapıldı.

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:00
Mardin'de gıda üretim tesisleri denetleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde uygulanan "gıda seferberliği" kapsamında, 'de üretim işletmelerinde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ve ilçelerde faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından numune alındı.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Kadri Özen, il genelinde 2 bin gıda işletmesinin denetiminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Özellikle hijyen kurallarına uymayan işletmelerin hepsine ceza kesiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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