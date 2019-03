Mardin'de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

MARDİN (AA) - Mardin'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda gerçekleştirilen deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Merkez Artuklu ilçesinde Abdulkadir Tutaşı İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen tatbikat öncesi, öğrencilere deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.



Daha sonra senaryo gereği, depremin ardından okulda yangın çıktı. Ekipler ilk olarak okuldaki öğrencileri tahliye etti.



Yangında üst katlarda mahsur kalanlar ise AFAD görevlilerince kurtarıldı.

Ardından bahçede çıkarılan ufak çaplı yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği öğrencilere uygulamalı gösterildi.

AFAD İl Müdürü Davut Esen, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, Deprem Haftası dolayısıyla okullarda eğitim verdiklerini, güvenli tahliye tatbikatları yaptıklarını söyledi.

Toplumda temel afet bilincini oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Esen, rutin eğitimleri sürdüklerini ancak bu hafta biraz daha bu çalışmalara yoğunlaşacaklarını belirtti.

Esen, "Bu hafta boyunca hem il merkezinde, hem ilçelerimizde 8 arama kurtarma personelimiz, bir uzmanımızla eğitimlerimiz devam edecek. Sadece öğrencilerimizi değil sivil halkımıza da yangın, ilk yardım konularında eğitim vermeye çalışıyoruz. Genel olarak da afetlere karşı bilinçli ve dirençli bir toplum hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Mardin'de herkesin bir AFAD gönüllüsü olabileceğini kaydeden Esen, şöyle dedi:

"Bir AFAD gönüllüsü olmak için sadece 15 yaş üstü ve 65 yaş altında olmak, hiçbir sağlık engeli de bulunmaması yeterli. Bize müracaat etmeleri durumunda bilgilerini alıyoruz, kaydını yapıyoruz, eğitimlerini de periyodik zamanlarda veriyoruz. Herhangi bir tehlike anında olay anında biz bu gönüllülerimizden yardım bekliyoruz, müsait olduklarında bize destek veriyorlar. Sadece bir görev olarak değil de, kendi ailesine, komşusuna yarayabilecek bilgiler mevcut bu eğitimlerin içerisinde. Çünkü bir olay olduğunda biz her an her yerde hazır olamıyoruz ama halkımız bu konularda bilinçli olursa komşusuna daha kısa sürede ulaşıp daha faydalı olabilir."

