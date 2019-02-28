Mardin'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Konferansı

Mardin'de üniversite öğrencilerine yönelik, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunca Mardin Artuklu Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta öğrencilere başta terör olmak üzere çeşitli konularda uzmanlarca bilgilendirme yapıldı.

Konferansta öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Kaynak: AA