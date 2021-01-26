Mardin'de Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor
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Mardin'de Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor

26.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:56
Mardin'de Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Gençlerin ilgi ve talepleri dikkate alınarak çalışmalarını sürdüren merkezde, dış politika, yabancı dil, okuryazar, müzik, resim, basın yayın, EBA, bilgisayar gibi eğitim ve kurslar veriliyor.

Gençlik Merkezinde şu ana kadar yaklaşık 17 bin genç kayıt yaptırarak, aktif olan 25 kurstan faydalanıyor.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildiği dönemlerde ise dersler online yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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