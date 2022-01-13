Mardin'de Gençlik Merkezi 3. Gençlik Bilgi Kampı kurs kayıtları

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 3. Gençlik Bilgi Kampı kurs kayıtları başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, gençlere yönelik gençlik kampı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda öğrencilerin hem gezebileceği hem de birçok alanda bilgi sahibi olacağı 3. Gençlik Bilgi Kampı kurs kayıtları başladı.

Gençlik kampı kurslarında, genel kültürden milli değerlere, sosyolojiden astrolojiye ve moral gezileri ile dolu dolu bir kurs gençleri bekliyor.

Kursiyerler eğitimlerini tamamladıktan sonra il dışı gezilere katılarak öğrendiklerini yerinde görebilecek.

Kursa katılmak isteyen lise öğrencileri ile liseden mezun olan gençler, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkez'ine kayıt yaptırabilir.

Gençlik Bilgi Kampı kurs kayıtları 21 Ocak Cuma günü sona erecek.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet