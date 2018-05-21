Mardin'de Gençlerin Fenerbahçe Coşkusu

THY EuroLeague'de 3. kez üst üste finale çıkan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Belgrad'daki finalde İspanya ekibi Real Madrid'i 85-80 mağlup olarak, Avrupa ikincisi oldu. Mardin'de basketbol severler maçı Mardin valiliği ve Büyükşehir sosyal Hizmetler daire Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanına kurulan dev ekranda coşkuyla izledi.

Gençlerin maç heyecanına Mardin Valisi Mustafa Yaman, il Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve daire müdürleri ortak oldu. Mardin'de Cumhuriyet Meydanında oluşturulan dev ekran ile Fenerbahçe Doğuş ve Real Madrid maçını onlarca genç birlikte izledi. Gençler Mardin büyükşehir belediyesi sosyal hizmetler daire başkanlığı tarafından kurulan dev ekran ile şampiyonluk maçını izlerken renkli görüntüler oluştu. Maç boyunca tezahüratlar ile Fenerbahçe'yi destekleyen gençler son dakikaya kadar takımlarını yalnız bırakmadı.

Gençlerden Emre Ekin arkadaşları ile maçı izlediği için çok mutlu olduğunu ifade ederek;"Şuan çok mutluyum . Basketbolun buralara gelmesi çok güzel. Genel olarak ülkemizde futbola önem veriyor. Basketbolun buralara gelmesinden çok mutlu oldum" dedi.

İlk kez dev ekranlarda şampiyonluk maçlarının verildiğini ve hizmetleri için vali, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür eden Atakan Gür, bir Fenerbahçe taraftarı olarak maçın verilmesinden çok mutlu oldum. Takımızı desteklemek için tek yürek buradayız" diye konuştu. - MARDİN