Mardin'de genç doktor evinde ölü bulundu

Mardin'de Devlet Hastanesi'nde görevli 32 yaşındaki uzman doktor Mehmet Ragıp Ekmen evinde ölü bulundu.

Mardin'de Devlet Hastanesi'nde görevli 32 yaşındaki uzman doktor Mehmet Ragıp Ekmen evinde ölü bulundu.

Mardin Devlet Hastanesi'nde yaklaşık iki yıldır görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Ragıp Ekmen sabah hastaneye gitmedi. Doktor Ekmen'in hastaneye uğramaması üzerine yönetim ve mesai arkadaşları telefon ile kendisine ulaşmaya çalıştı. Evde tek başına yaşayan Ekmen'in telefonlara cevap vermemesi üzerine endişelenen hastane yönetimi ve mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Ekmen'in yaşadığı adrese giden ekipler, defalarca kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca adrese çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, Ekmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede Ekmen'in kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülürken genç doktorun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mihdi Aydoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı