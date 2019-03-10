Mardin'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Başladı

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri başladı. Etkinliklerin açılışına katılan protokol üyeleri, çocuk oyunlarındaki maharetlerini sergiledi.

Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliklerin açılışına, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, çocuklar ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte bu etkinliğin ikinci kez gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eskiden çocukların sokakta, mahallede, çantalarını bakkala bırakarak oyun oynadığını söyledi. Mardin'de çocuklar için yeni oyun alanları açtıklarını kaydeden Vali Yaman, "İlçelerimizden 40 okuldan yaklaşık 600 öğrencimiz bu müsabakalara katılıyor. Daha önce çocuklar mahallelerde oynardı. Sizin oyun alanlarınız yok, çarpık yapılaşmadan dolayı oyun alanlarınız azaldı. Şimdi sizlere daha çok oyun parkları yapıyoruz. Şu an 200'ün üzerinde çocuk parkı yaptık, bu devam ediyor" dedi.

"Güneydoğu'da çocuklar mutlu, bizler mutluyuz"

Daha sonra konuşan ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, Güneydoğu'da çocukları ihmal ettiklerini ve bunu telafi etmek için sık sık bölgeye geldiklerini söyledi. Mutlu, "Ülkemizin çok güzide bir şehrindeyiz. 600 çocuğumuz katılıyor yarışmalara, çocuklara imkan verdiniz mi problem yok, onlar mutlu olmayı biliyor. Birçok şeye sosyolojik olarak bakarak bugün açılışını gerçekleştirdik. Şırnak'ta da eğitimlerimizi verdik, orada da etkinliğimiz olacak. Bir haftada bin 200 çocuğumuz başvuru yaptı. Güneydoğu'da bir ihmalimiz var bunu bertaraf etmek için çalışmalarımız sürüyor. Çocuklar mutlu bizler mutluyuz. Çocukların bu mutluluğu ailelere yansıyacak. Çocuk oyunu diye basite almamak lazım, sosyolojik baktığımızda bunlar çok önemli. Ben çok mutlu oluyorum, çocuklar bize teşekkür ediyor. Çocuklar her şeyi unutur ama oyunla olan o dostluk ve paylaşımı unutmaz. Tüm çocukların birinci ilan edildi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, geçmişe giderek çocukken oynadıkları oyunlardaki maharetlerini sergiledi.

40 okuldan çocuk oyunları liginde yer alan takımlar, yaklaşık 6 hafta boyunca geleneksel mendil kapmaca ve sek sek oyunlarında dereceye girebilmek için yarışacak. - MARDİN

Kaynak: İHA