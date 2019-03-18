Mardin'de Geleceğin Futbolcuları Yetişiyor

Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol kurslarında geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor.

Sosyal projeye imza atan Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan spor okulundaki futbol okulu, futbolcu fabrikası gibi çalışmaya başladı. Spor okuluna kayıt yapan 6-12 yaş arası yaklaşık 50 öğrenci, futbol antrenörleri eşliğinde geleceğin futbolcusu olmak için ter döküyor. 3 antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüren öğrencilerin hayalleri dünya çapında yıldız futbolcu olmak.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda 50 öğrenciye futbol kursu verdiğini belirten antrenör Rakan Keleş, Mardin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hazırladıkları bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile çocukların okul hayatlarında daha başarılı öğrenciler olmasına katkı sağlandığını söyledi. Keleş, "Sporla uğraşan çocuklar iyi bireyler olarak yetişir. Kötü alışkanlıklardan uzak kalır. Disiplinli ve sağlıklı olur. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla ilgilenmelerini arzu ediyorum. Çünkü onları çok seviyoruz. Onların iyi bireyler olması önemlidir. Mardin'den yıldız futbolcular yetişmesini istiyoruz. Bu çocuklarda yetenek var. Bu yeteneği keşfetmeyi istiyoruz. Mardin'den Avrupa'ya gidecek yeni Ozan Kabak'lar yetiştirip Mardin'in tanıtımına daha fazla katkı yapmak için haftanın iki günü burada çocuklara eğitim veriyoruz. Amacımız öğrenci sayımızı biraz daha artırarak futbolu Mardin'e sevdirmek" dedi.

Futbol kursları çalışmaları hakkında bilgi veren antrenör Necat Akman ise, hedeflerinin üretken ve çalışkan sporcu bulmanın yanı sıra kimlik sahibi futbolcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Akman, "Futbol kurslarımız da 5 yaş grubu ve 50'e yakın kayıtlı sporcumuz eğitim almaktadır. Saha içi ve saha dışı kendini tanıyan ve kendini yönetebilen bireyler yetiştirmek ve Mardin'de geleceğin futbolcularını yetiştirmek için çalışıyoruz. Diğer Antrenörlerimiz ile birlikte toplumumuza da örnek insanlar hazırlamak arzusundayız" diye konuştu.

Kursa katılan 10 yaşındaki sporcu Sami Muhammet, hayalinde Quaresma ve Atiba gibi futbolcu olmak istediğini söyledi. Sami, "Bu hayali gerçekleştirmek için spor kursunu katıldım. 1 yıldır aralıksız kursa geliyorum. Burada futbol adına güzel şeyler öğrendik. İnşallah burada başarılı olurum. Antrenörlerime çok teşekkür ediyorum, bizimle çok ilgileniyorlar. İlerde çok sevdiğim Beşiktaş takımında futbol oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Takımın kaleciliğini yapan Seyfi Demirel ise, "Burada arkadaşlık ve dostluk ortamı çok güzel, antrenörlerimiz bizi çalıştırarak gelecekte daha iyi olmamızı sağlıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Amacım gelecekte Muslera gibi iyi bir kaleci olmak. Çalışmalarımı en iyi şekilde yapıyorum antrenörlerimizde bize saha içi ve dışında nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyor" dedi.

Grubun en küçük üyesi 6 yaşındaki Arjen ise, antrenörlerinin kendilerine sunduğu katkı için teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İHA