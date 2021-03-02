Mardin'de geçen yıl 233 kişi organ bağışında bulundu

Mardin'de 2020 yılı içerisinde 233 kişi organ bağışında bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele devam ederken bir yandan da hayata tutunma mücadelesi veren vatandaşlar için organ bağışı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de her geçen gün organ bağışı ve organ nakli sayılarının artırılması için çalışıldığına dikkat çeken Yavuz, Türkiye'deki sağlık tesislerinin organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahip olduğunu kaydetti.

Her bağışın yeni bir hayat olduğunu vurgulayan Yavuz, "Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır." dedi.

Organ bağışı konusunda Mardin'in artık örnek bir kent olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"İlimizde organ bağışı konusunda gün geçtikçe vatandaşlarımızın duyarlılığı artmakta ve organ bağışında bulunan kişi sayısında artış gözlenmektedir. İl ve ilçelerimizde çeşitli çalışmalar yaparak bu konuya çok önem vermekteyiz. Geçen yıl 233 bağışçı organ bağışı için başvurularını gerçekleştirdi. Bu bağışçı sayısı ile bölgede 2020 yılında en fazla bağışçı sayısına ulaşmış durumdayız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz