Mardin'de "Gebe Okulu Farkındalık Yürüyüşü"

Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Okulları İl Koordinatörlüğünce "Gebe Okulu Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Normal doğuma özendirmek, gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerinde anne adaylarını bilinçlendirmek ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla Mardin Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve gebeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

"Yaşama yolculuk", "heyecanlı bekleyiş", "doğuma 3 kala" ve "hayat doğumla başlar" gibi yazılı tişörtleri giyinen gruptakiler, yürüyüş boyunca "Sağlıklı ve bilinçli gebe ol", "pozitif doğumlar için el ele", "kendine-bedenine -bebeğine güven", "doğuma doğurana, doğana, doğum ekibine saygı", "doğumda kesintisiz destek haktır" yazılı pankartlar taşıdı.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, yaptığı açıklamada, bu t ip yürüyüşlerin ve egzersizlerin yaygınlaştırılmasının sağlıklı bir doğum süreci için önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda gebelerin bu tür aktivitelere yönlendirilmesinin gebelerin güzel ve sağlıklı bir doğum süreci yaşamasını sağlayarak, sağlık ekibinin de iş yükünü azaltacağını dile getiren Yavuz, anne ve bebeğin bundan olumlu yönde etkileneceğini aktardı.

Yavuz, gebe okullarının anne adaylarının doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin doğru kararlar almalarını ve bu dönemleri en güzel şekilde geçirebilmelerine yardımcı olduğuna işaret ederek, "Gebe okullarının eğitimleri sayesinde çiftler bu dönemde yaşadıkları deneyimin anne adayı, bebek ve diğer aile bireylerinin tüm yaşamını etkileyeceğini öğrenirler. Çiftler bebek sahibi olmaya karar verdikten sonra bir doğum uzmanına gitmekte ve gebelik öncesi testler, sağlık durumu, genetik incelemeler, beslenme, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri, alışkanlıkların değişimi gibi konularda genel danışmanlık almaktadırlar." diye konuştu.