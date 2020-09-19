Mardin'de, Gaziler Günü törenle kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de, Gaziler Günü törenle kutlandı

MARDİN'de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mardin'de, Gaziler Günü törenle kutlandı
19.09.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:19

MARDİN'de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'nda 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Mardin Muharip Gaziler Derneği adına Ali Candemir'in yaptığı konuşmanın ardından tören son buldu.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selim KAYA
Selim KAYA
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Donald Trump Halife Hafter Adnan Menderes
Magazin Gülay Cem Yılmaz Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tamer Tuna Adem Büyük Arda Turan Fatih Terim
Daha Fazla Adana Bursa Milli Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de, Gaziler Günü törenle kutlandı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 11:20:56. #1.14#
title