Mardin'de Gaziler Günü kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de Gaziler Günü kutlandı

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.

Mardin'de Gaziler Günü kutlandı
19.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:10

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması eşliğinde ay yıldızlı al bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti. Törene, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, gaziler, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Mahmut Demirtaş, törende valilik makamı ve büyükşehir belediye başkan vekilliği adına çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Mardin Muharip Gaziler Derneği adına Ali Candemir, 19 Eylül Gaziler Gününün bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şeref ile hatırlandığı ve anıldığı bir gün olduğunu söyledi. Candemir, "19 Eylül, Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşın muharip gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis güvenlik koruyucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi. Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Polis Evinde gazileri kabul ederek bir müddet sohbet etti. - MARDİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Demet Akalın Nebahat Çehre
Spor Falcao Arda Turan Metin Oktay Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Milli Adana Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de Gaziler Günü kutlandı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 11:15:40. #1.15#
title