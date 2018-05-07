Mardin'de Gasp Çetesi Çökertildi

Mardin'de Gasp Çetesi Çökertildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gasp yaptıkları tespit edilen suç çetesi çökertildi.

Mardin'de Gasp Çetesi Çökertildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gasp yaptıkları tespit edilen suç çetesi çökertildi. Çete üyelerinin 5 yıldır arandığı ve her biri hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, V.Ö., D.B. ve S.E. adlı şüphelilerin çete kurup gece vakti vatandaşları gasp ettikleri bilgisine ulaştı. Polis ekipleri 2013'ten bu yana aranması olan 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. V.Ö., D.B. ve S.E. adreslerine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca şahısların her biri hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi. - MARDİN

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