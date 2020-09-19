Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı
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Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı

MARDİN'de jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin'de fuhuş operasyonu: 47 gözaltı
19.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:57

MARDİN'de jandarma ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ise 2'si kadın 10'u tutuklandı, 9'u kadın 13'ü adli kontrolle salıverildi. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda Artuklu ilçesinde, günlük kiraya verilen apartlarda, bazı kadınlara uyuşturucu verilerek fuhuş yaptırıldığını belirledi. Sosyal medya üzerinden müşteri bulduğu saptanan çeteye yönelik 15 Eylül günü operasyon yaptı. 12 adrese eş zamanlı baskın yapan jandarma, 47 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerden 24'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 'Örgüt faaliyeti kapsamında fuhşa teşvik etmek, aracılık yapmak, yer temin etmek, fuhuş kolaylaştırmak' suçlarından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 2'si kadın 10 şüpheli tutuklandı. 9'u kadın 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selim KAYA
Selim KAYA
DHA Editörü
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