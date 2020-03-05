Mardin'de fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

05.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:20

Mardin'de fuhşun önlenmesine yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhşun, önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerce, genel ahlaka karşı işlenen suçlar kapsamında fuhuş, fuhşa aracılık veya yer temin eden şahısların tespiti ile yakalanması, fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edilen adreslerin tespiti ve kapatılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. 6 aylık çalışmalarda, fuhuş olaylarına karıştıkları tespit edilen 52 şahsa adli ve idari işlem yapılırken fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edilen toplam 25 ayrı adres Fuhuşla Mücadele Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca 90 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.



Fuhşa aracılık veya yer temin ettiği tespit edilerek gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği operasyonlarda fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara fuhuşla mücadele komisyonun Kararı doğrultusunda toplamda 38 bin 274 lira ceza uygulandı. - MARDİN

Kaynak: İHA