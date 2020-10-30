Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
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Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki

30.10.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:41

Son dakika gündem haberi: Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu tarafından yapılan basın açıklamasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterildi.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu tarafından yapılan basın açıklamasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterildi.

Kızıltepe ilçesinde Şeyh Şerif kahraman Camisi Önünde topkanan federasyon üyeleri ve vatandaşlar, "Bu özgürlük değil islam düşmanlığıdır" pankartı açtı.

Burada toplananlar adına açıklama yapan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyon Başkanı Mehmet Şerif Öter, yeni tip koronovirüs nedeniyle kitlesel basın açıklamaları yapmadıklarını ancak canından aziz bildikleri insanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yönelik saldırılara karşı sessiz kalamadıklarını söyledi.

Öter, hakaret içerikli karikatürlerin afişlerini 'Özgürlük' adı altında Fransa Devlet binalarına asılmasına, ışıkla yansıtılmasına onay veren Fransa Devlet başkanı ırkçı, faşist Macron bu davranışıyla İslam ve İnsanlık Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle kalmadığını aynı zamanda Müslümanlara beslediği, kin ve nefretini adeta kustuğunu kaydetti.

Fransa tarihinin soykırımlarla dolu olduğunu kaydeden öter, "Macron'un emperyalist, barbar ataları Fransa tarihini kanla, katliamla yazmıştır. İnsanlıktan çıkmış Macron Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret edeceğine kanlı tarihine baksın." dedi.

Fransa başta olmak üzere bazı batı ülkelerinde her geçen gün Müslüman karşıtlığı ve İslam düşmanlığı artmaya başladığına dikkat çeken Öter, şöyle dedi:

" Dinini yaşamak isteyen Müslümanlar Fransa'da artık özgür değildir. Çünkü Macron ve onun zihniyeti Müslümanları hedef haline getirmiştir. Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan İslam Düşmanı Fransız karikatür dergisi Charlie Hedbo Macron'dan aldığı cesaretle Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerini yeniden yayınlamaya başlamıştır. Söze gelince Medeniyet ve İnsan hakları havarisi kesilen, samimiyetsiz bazı batı ülkeleri Charlie Hedbo'nın İslam peygamberine alçakça, rezilce hakaret etmesine sessiz kalmaları İnançlara, kutsallara verdikleri değerin bir kanıtıdır.

Bu gün Peygamberimize yönelik yapılan bu çirkin saldırı, Şayet Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya veya başka bir peygamberimize yapılmış olsaydı biz yine burada aynı tepkiyi gösterecek ve sahip çıkacaktık. İşte biz Müslümanların samimiyet ve medeniyet farkı budur. Sözlerime burada son verirken Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yapılan bu çirkin saldırının bir numaralı sorumlusu Macron ve onun zihniyetini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum."

Açıklamaya bazı sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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