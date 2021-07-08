Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı Başlıyor

Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı BaşlıyorMardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve DİKA'nın destekleri ile "Medeniyetler Şehri Mardin"dir.

Mardin'de Foto Maraton 2021 Heyecanı BaşlıyorMardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve DİKA'nın destekleri ile "Medeniyetler Şehri Mardin"dir. Medeniyetler şehri olan Mardin ve tüm ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin ve turistik yönlerinin ön plana çıkarmasının, Mardin ve tüm ilçelerinde yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkı sağlayacağı amaçlandığı sanatsal etkinlik kapsamında fotoğraf sevenlerin buluşacağı "Mardin Foto Maraton 2021" konulu Foto Maraton 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir. Yarışmaya hem profesyoneller hem amatör yarışmacılar katılabilecek olup, yarışma kapsamında dört gün boyunca Foto Maraton da yer alacak. Mardin'de Dört Gün Foto Maraton DüzenlenecekYarışmada 23 - 26 Eylül 2021 tarihleri arasında Mardin ve ilçelerini kapsayan Foto Maraton 2021 düzenlenecek. Foto Maraton 2021' ye katılmak için Mardin'e gelen yarışmacılar 4 gün boyunca Mardin'i bütün yönleriyle fotoğraflayacaklar. Yarışmayla İlgili Tüm Detaylar İnternet Sitesinde"Foto Maraton Mardin 2021" yarışmasına katılmak isteyen adaylar, yarışmanın bütün detaylarına internet sitelerinden ulaşabileceklerdir. Yarışmada Dereceye Girenlere Çeşitli Ödüller VerilecekSeçili kurulunu Uluslararası Fotoğraf sanatçılarının oluşturduğu yarışmada Ali İhsan ÖZTÜRK, Hasan AÇAN, Mehmet ASLAN, Mustafa BİNOL, Mustafa KILIÇ, Murat BAKMAZ, Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU ve Zehra Soylu ÇÖPLÜ jüri olarak yer alacak. Yarışmada Birincilik Ödülü: 12. 000 TL, İkincilik Ödülü: 10. 000 TL, Üçüncülük Ödülü: 8. 000 TL, Mardin Valiliği Özel Ödülü : 4. 000 TL, Mardin Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü : 4. 000 TL, Aziz Sancar Özel Ödülü: 4. 000 TL, Adnan Avuka Özel Ödülü: 4. 000 TL, Suphi Hindiyerli Özel Ödülü: 4. 000 TL, Şeyhmus Erginoğlu Özel Ödülü: 4. 000 TL, Zekiye Midyat Özel Ödülü: 4. 000 TL, Sergileme Ödülü (60Adet) : 400 TL, Satın Alma (Kurumun İsteği Kadar) : 400 TL ödül verilecek. Yarışma şartnamesi için lütfen linke

Kaynak: Habermetre