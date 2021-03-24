MARDİN Mardin'de fırtına; parkın 25 yıllık ağacı devrildi

Mardin'de fırtına; parkın 25 yıllık ağacı devrildi

MARDİN'de, gece boyunca fırtına etkili olurken, Dostlar Parkı'ndaki 25 yıllık çam ağacı devrildi.

Kent merkezinde gece boyu etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Revza Mahallesi'nde bulunan Dostlar Parkı'ndaki 10 metre uzunluğunda olan 25 yıllık çam ağacı, fırtınada devrildi. Bu sabah işe gitmek üzere evden çıkanlar, çam ağacını devrilmiş bulunca üzüldüklerini söyledi.

Mahalleliden Mehmet Öget, Dostlar Parkı'ndaki ağaçların 15 yıldır bakımını yaptığını belirterek, 25 yıllık ağacın fırtınada devrilmesinin üzücü olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı