Mardin'de fırınlar denetlendi
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Mardin'de fırınlar denetlendi

Mardin'de fırınlar denetlendi
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ile Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Artuklu ilçesinde fırınlara yönelik hijyen, gramaj ve ruhsat denetimlerinde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ile Tarım İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Artuklu ilçesinde fırınlara yönelik hijyen, gramaj ve ruhsat denetimlerinde bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, merkez Artuklu ilçesinde fırınlara yönelik gramaj, hijyen, ruhsat ve fırınlarda olması gerek asgari şartları taşıyıp taşımadıkları konusunda denetimlerde bulundu.

Ekipler, fırınlarda karşılaşılan eksiklikler ile ilgili olarak gerekli uyarıları yaptıktan sonra giderilmesi zaman alacak konularla ilgili iş yeri yetkililerine süreli tebligat verdi.

Denetimler ve tebliğ neticesinde olumsuzluk görülen yerlerde bahse konu eksikliklerin giderilmediği görülen fırınlarda ise idari para cezasıyla birlikte mevzuatta öngörülen diğer yaptırımların da uygulanacağı belirterek uyarılarda bulundu.

Denetimlerin Mardin genelinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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