Mardin'de fırın denetimleri sürüyor Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüse yönelik önlemlerini sürdürürken, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırınlardaki denetimini sıklaştırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri korona virüse yönelik önlemlerini sürdürürken, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırınlardaki denetimini sıklaştırdı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kentte faaliyet yürüten fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde genelge çerçevesinde fırın sahiplerini korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendiren ekipler, gramaj, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri ve sosyal mesafeye kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi. Denetimlerde ayrıca korona virüs salgına karşı ekmek ve unlu mamullerinin üretildiği alanları da büyük bir titizlikle inceleyen ekipler, işletme sahipleri ve çalışanları da hijyen konularında bilgilendirdi. Denetimlerde hijyen ve salgın kurallarına uymayan işletmelere ceza kesildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için marketler başta olmak üzere unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetimlerin sıklaştırıldığını kaydetti. Denetimlerde öncelikle insan sağlığını tehdit eden salgın ve hijyen noktalarında hassas davranıldığını vurgulayan Vali Yaman, "On bir ayın sultanı Ramazan ayında da hemşehrilerimizin sağlığını düşünüyor, salgına yönelik denetimlerimize devam ediyoruz. Pazar yerleri, market, fırınlar sürekli olarak zabıtalarımız tarafından denetlenmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için ekiplerimiz sürekli olarak teyakkuzda. Korona virüsü birlikte yenmek için en üst seviyede herkes kurallara uymalı ve bu kuralları virüs bitene kadar yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Özellikle hemşehrilerimizin pazar, fırın ve market gibi toplu alanlarda alışverişlerini yaparken çok dikkatli olmalı, sosyal mesafeyi kesinlikle göz önünde bulundurmalı. Kurallara uyulduğu takdirde bu salgını yeneceğimize inanıyorum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA