Mardin'de fırın denetimi Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırın denetimini sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri fırın denetimini sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, fırın işletmecilerini ve çalışanlarını koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirdi, hijyen kurallarına uymaları konusunda ikaz etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşın hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapması için marketler başta olmak üzere unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Denetimlerde öncelikle insan sağlığını tehdit eden salgın ve hijyen noktalarında hassas davranıldığını vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Koronavirüsü birlikte yenmek için en üst seviyede herkes kurallara uymalı ve bu kuralları virüs bitene kadar yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Özellikle hemşerilerimizin pazar, fırın ve market gibi toplu alanlarda alışverişlerini yaparken çok dikkatli olmalı, sosyal mesafeyi kesinlikle göz önünde bulundurmalıyız."

Kaynak: AA