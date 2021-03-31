Mardin'de firari zanlı, jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan M.E.'nın Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi. İcra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı