Mardin'de firari zanlı, jandarma tarafından yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de firari zanlı, jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de firari zanlı, jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan M.E.'nın Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi. İcra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Merve Dizdar Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de firari zanlı, jandarma tarafından yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:32:52. #1.15#
title