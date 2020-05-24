Mardin'de firari hükümlü yakalandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan B.K, yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan B.K, yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermi satın Alınması, taşınması, bulundurması" suçundan aranan firari B.K'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Kızıltepe İlçesi Arıklı Mahallesi Atlıca Mezrasında bulunan evinde saklandığı tespit edilen B.K, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.

B.K'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA