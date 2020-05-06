Mardin'de firari hükümlü saklandığı evde yakalandı

Mardin'de firari hükümlü yakalandı.

Mardin'de firari hükümlü yakalandı.

Mardin Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2014 yılından itibaren firari olan S.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Derik İlçesinin Tepebağ Mahallesindeki evinde saklandığı tespit edilen S.K, düzenlenen operasyonda yakalandı.

S.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA