Mardin'de Firari 5 Kişi Yakalandı

Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ve Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları ile polis ekipleri terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





Nusaybin ilçesinde Atmaca -7 Operasyonu sıralarında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu poşet üzerinde parmak izlerinin olduğu tespit edilen ve daha önce yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Çalışmalar kapsamında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken Yalova il sınırları içerisinde yakalanan şüpheli, SEGBİS ile ifadesi alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kızıltepe ilçesinde de durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında hakkında terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.





Öte yandan, Kızıltepe'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve aramaları bulunan 3 kişi gözaltına alındı.