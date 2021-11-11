Mardin'de fidanlar toprakla buluştu

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş'ın katılımıyla fidan dikim etkinliği yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, geleceğin fidanları olan çocuklara fidan dikmenin önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ancak salgın tedbirleri kapsamında ara verilen "Çocuklar Sevgisiz Okullar Fidansız Kalmasın Projesi" uygulanıyor.

Proje kapsamında, Yeşilli Alıçlı İlkokulu öğrencilerine yönelik fidan dikmenin öneminin anlatıldığı bir seminer düzenlendi.

Daha sonra Beyhan Demirtaş, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in eşi Hülya Demir, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla okul bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Öğrencilerle fidan diken Demirtaş, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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