Mardin'de FETÖPDY operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında T.Ç. ve İ.Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda T.Ç. Midyat ilçesinde, İ.Ö. ise merkez Artuklu ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA