Mardin'de Fetö Şüphelisi 7 Komiser Yardımcısı Tutuklandı

MARDİN'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 komiser yardımcısından 7'si tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2010'daki polislikten komiserliğe geçiş sınavında, FETÖ üyelerinin sınav sorularına ulaşarak, örgüt mensuplarına verdiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcıları A.K., S.Ç., H.A., H.S.S., D.Ö., M.N.A., A.B., R.E. D.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., H.S.S., D.Ö., M.N.A., A.B., R.E. ve D.U. tutuklanırken, A.K. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Mardin

Kaynak: DHA