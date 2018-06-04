Mardin'de Fetö Şüphelisi 4 Şahıs Tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kent genelinde FETÖ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten şahısların faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 şüpheli şahıs, Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 22 Mayıs'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şahıslar, haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte 4 Haziran günü adli makamlara sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - MARDİN