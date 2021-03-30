Mardin'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
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Mardin'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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