Mardin'de Fetö/pdy Operasyonu
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.