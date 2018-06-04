Mardin'de Fetö/pdy Operasyonu

Mardin'de Fetö/pdy Operasyonu

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mardin'de Fetö/pdy Operasyonu

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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