Mardin'de Fetö/pdy Operasyonu
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 7 Eylül'de gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.