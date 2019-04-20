Mardin'de Fetö Operasyonu: 5 Tutuklama

Mardin'de düzenlenen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 5'i tutuklandı

Mardin'de Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesi'ne sevk edildi.

Mardin Adliyesi'ne bavulları ile gelen 16 zanlı savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 16 zanlıdan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA