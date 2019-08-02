Mardin'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olma suçundan Artuklu ve Midyat ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

2.08.2019 10:36
Mardin'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olma suçundan Artuklu ve Midyat ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında FETÖ/PDY' ye üye olma suçundan Midyat ilçesinde T.Ç., Artuklu ilçesinde İ.Ö. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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