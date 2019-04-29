Mardin'de Feto Operasyonu

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamına; Halil İbrahim Boybeyi, Süleyman Efe, Sevda Arslan, Barış Acemoğlu, Burak Baba isimli şahıslar Mardin, Şanlıurfa ve Ankara'daki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İHA