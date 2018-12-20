Mardin'de Fetö Operasyonu

Mardin'de Fetö Operasyonu

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 eski polis tutuklandı.

Mardin'de Fetö Operasyonu

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 eski polis tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dana önce meslekten ihraç edilen 3 eski polis için yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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