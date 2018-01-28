Mardin'de Fetö'nün "Midyat İmamı" Tutuklandı

Mardin'de Fetö'nün "Midyat İmamı" Tutuklandı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mardin'de Fetö'nün

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 farklı numaradan FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Coşkun S. İstanbul'da gözaltına alındı.


Hakkında 10 tanık beyanı bulunan ve Nisan 2016'da Amerika'ya giderek FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi.

Zanlı Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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