Mardin'de Fetö'nün "Midyat İmamı" Tutuklandı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Midyat imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 farklı numaradan FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Coşkun S. İstanbul'da gözaltına alındı.



Hakkında 10 tanık beyanı bulunan ve Nisan 2016'da Amerika'ya giderek FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edidi.

Zanlı Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.