Mardin'de Fetö'cülerle Mücadele Sürüyor

Mardin'de FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı. Yurt dışına kaçmak isteyen 1 kişi savcılık tarafından tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Mardin'de güvenlik güçleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar sürüyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Mardin merkezli 4 ilde 15 şüpheli göz altına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.



Olayla ilgili kişiler hakkında soruşturma sürerken İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fuat D.'yi yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - MARDİN