Mardin'de Facia Son Anda Önlendi

Mardin'in Dargeçit İlçesi'ne bağlı Harmanlı Köyü yoluna tuzaklanmış 200 kilo el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerine yapılan ihbar üzerine bulunarak imha edildi. Dargeçit İlçesi'ne bağlı Harmanlı Köyü yoluna PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı ihbar üzerine bölgede arama tarama yapan güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. 200 kilo patlayıcı kullanılarak menfez içerisine tuzaklanan patlayıcı uzman ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemlerini alınmasının ardından infilak edilerek, olası bir facia son anda önlendi.