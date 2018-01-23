Mardin'de Eylem ve Etkinlikler İzne Bağlandı

Mardin'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı " Zeytin Dalı Harekatı"nı üzerinden provokasyon yapılmasını engellemek amacıyla eylem ve etkinlikler izne bağlandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, TSK'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde bulunan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere "Zeytin Dalı Harekatı"nı başlattığı anımsatıldı. Harekatın protesto ve provoke edilmesinin önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmesinin engellenmesi ve benzeri nedenlerle bir dizi önlemin alındığına dikkat çekilen açıklamada, "Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, uğurlama gibi etkinlikler ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 'İstisnalar' başlıklı 4'üncü maddesinde sayılan haller dışında kalan kapalı ve açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın açıklaması, anma töreni, stand açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza masası açma, oturma eylemi, çadır kurma, protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği ve her türlü sahne oyunu olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, poster ve pankart taşınması ve asılmasını Olağanüstü Hal süresi boyunca kaymakamlıklardan alınacak izne bağlanmıştır" denildi. - MARDİN