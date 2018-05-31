Mardin'de Evlenen ve Çocuğu Olan Polislere Altın

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce evlenen, çocuğu olan ve çocuğu sünnet olan 110 polise altın verildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce gelenek haline getirilen altın günleri devam ediyor. Emniyet Müdürlüğünce, evlenen, çocuğu olan ve çocuğu sünnet olan 110 polise daha altın verildi. Emniyet Müdürü Hasan Onar, bölge insanının huzur ve güven içinde yaşaması için önemli hizmetler verdiğini söyledi. Gerek terör, gerek asayiş gerekse kaçakçılık ve uyuşturucu alanında önemli mesafeler kat ettiklerini ifade eden Onar "Teşkilat mensuplarımız kararlı bir çalışma ile teröre, uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılara karşı amansız ve başarılı bir çalışma sergiledi. Vatandaşımızın huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesi için kesintisiz görev başındayız" dedi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür eden Onar, morla ve motivasyon noktasında ödül ve dayanışmanın da önemli olduğunu söyledi. Onar, "Evlenen, çocuğu olan ve çocuğu sünnet olan teşkilat mensuplarımıza altın vermeyi gelenek haline getirdik. Arkadaşlarımızın kaynaşma ve dayanışmalarını sağlarken, moral ve motivasyonlarını da yükseltmiş oluyoruz. Evlenen, çocuğu olan ve çocuğu sünnet olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Terörle, uyuşturucu ve kaçakçılık ile daha kararlı, daha etkin bir mücadele bekliyorum" diye konuştu. - MARDİN