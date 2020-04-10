Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanmaları için konu anlatımı ile soru bankası dağıtımına başladı.

Mardin'de evinde sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz kitap desteği

MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan 8 ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanmaları için konu anlatımı ile soru bankası dağıtımına başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, 'evde kal kitapla sağlıklı kal' sloganıyla yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından evde kalan 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları için konu anlatımı ile soru bankası kitabı dağıtımına başladı.

Ebeveynlerin de çocuklarıyla beraber kitap okumasını sağlamak ve aile içi iletişimi artırılması adına 'aile içi iletişim' kitapları hediye ediliyor. Hediye edilen kitaplar öğrencilere evlerinde teslim ediliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 'evde kal kitapla sağlıklı kal' diyerek lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere konu anlatımlı ve soru bankası kitap dağıtımına başladıklarını söyledi. Vali Yaman, "Dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle okullarımız kapandı fakat devletimizin sunduğu imkanlar kapsamında öğrencilerimiz uzaktan eğitim sistemi ile şuan eğitim öğretimlerine devam etmekteler. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize destek olmak amacıyla 'evde kal kitapla sağlıklı kal' diyerek konu anlatımı ile soru bankası dağıtımına başladık. Bu çalışmayı tüm ilçelerimizde yapacağız ve kitapları öğrencilerimize ulaştıracağız. Şehir genelinde 8. sınıf öğrencilerine 13 bin, 12 sınıf öğrencilerine 5 bin adet konu anlatımı ve soru bankası dağıtıyoruz. İlköğretim öğrencilerimizin okumaları içinde Milli Eğitim Bakanlığının onayladığı 100 temel eser kitaplarını da hediye ediyoruz. Evde kalan ebeveynleri de unutmadık. Okuma sırası sizde diyerek ebeveynlerin çocuklarıyla beraber kitap okumasını sağlayacak ve aile içi iletişimin artırılması adına 'aile içi iletişim' kitapları hediye ediyoruz. Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşadığımız bu süreci milli dayanışma ve evde kalarak üstesinden geleceğimize inancım tamdır. Bu nedenle 'evde kal Mardin', 'evde hayat var', 'hayat eve sığar' diyorum" dedi.

Yaşanan zorlu süreçte öğrencileri unutmayan Vali Yaman'a teşekkür eden Çabuk Mahalle muhtarı Ferhan Çalhan, "Valimize yaptığı bu jestlerden dolayı kendisine teşekkür ederim. İşinin sadece yol, temizlik ve altyapı olmadığını eğitime de özen gösterdiğini bu vesileyle de öğrenmiş olduk. Bu zorlu süreçte öğrencileri unutmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz verilen kitaplarla üniversiteye hazırlanıyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu gençlerimizi üniversitelerde görürüz. Valimiz elini attığı her konuda başarısını göstermiştir. Allah yolun açık etsin. Şahsım ve Mahallem adına kendisine teşekkür ederim. İyi ki varsın Vali Yaman" diye konuştu.

Evine gelen kitaplarla mutluluğu gözlerinden okunan 12. sınıf öğrencisi Aleyna Çalhan ise "Vali beye kitaplar için teşekkür ediyorum. Bizi unutmayarak bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ediyorum. Hazırlanmak çok zor olacak ama üniversiteyi kazanmak zorundayız yapmak zorundayız. İnşallah bu korona virüsten kuruluruz ve normal düzenimize döneriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA