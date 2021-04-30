Mardin'de evden yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Mardin'de evden yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Mardin'de evden yaklaşık 400 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Mardin'de evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir evden ziynet eşyasının çalındığı ihbarı üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştıklarını belirledikleri iki zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 400 bin lira değerinde 5 kol saati ve yüzük, kolye, bileklik ile küpe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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