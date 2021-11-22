MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evden 15 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan şüphelilerin belirlenmesi için güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları incelendi.

Hırsızlık zanlılarının 18 yaşından küçük Y.G, B.G, N.G. ve N.G. olduğu belirlendi.

Y.G. ve B.G. Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde gözaltına alındı, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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