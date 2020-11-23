Mardin'de etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı
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Mardin'de etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı

23.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:26
Mardin'de etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde 30 gün süreyle etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde 30 gün süreyle etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak ilan edilen Kovid-19 salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Kararın, Mardin sınırları içerisinde vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine dair Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında, ilde genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, temsil, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler 23 Kasım saat: 00.01 ile 22 Aralık saat 24.00'e kadar 30 gün süresince yasaklandı. Karara uymayanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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